Coppa Italia 22/23, il calendario di ottavi e quarti: data e ora di Inter-Parma

Dopo aver definito gli anticipi e i posticipi dalla diciassettesima alla ventunesima giornata di Serie A (vedi articolo), la Lega Serie A ha definito anche il calendario di ottavi e quarti di finale di Coppa Italia. Inter-Parma martedì 10 gennaio 2023 alle 21

COPPA ITALIA – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE

Inter-Parma martedì 10 gennaio 2023 ore 21

Milan-Torino mercoledì 11 gennaio ore 21

Fiorentina-Sampdoria giovedì 12 gennaio ore 18

Roma-Genoa giovedì 12 gennaio ore 21

Napoli-Cremonese martedì 17 gennaio ore 21

Atalanta-Spezia giovedì 19 gennaio ore 15

Lazio-Bologna giovedì 19 gennaio ore 18

Juventus-Monza giovedì 19 gennaio ore 21

COPPA ITALIA – CALENDARIO QUARTI DI FINALE

Martedì 31 gennaio 2023 – Vincente Inter-Parma vs Vincente Atalanta-Spezia

Mercoledì 1 febbraio 2023 – Vincente Napoli-Cremonese vs Vincente Roma-Genoa

Mercoledì 1 febbraio 2023 – Vincente Milan-Torino vs Vincente Fiorentina-Sampdoria

Giovedì 2 febbraio 2023 – Vincente Juventus-Monza vs Vincente Lazio-Bologna