Coppa d’Africa, per sei sicuro niente Inter in Serie A. Altri sette in dubbio

Coppa d’Africa al via il prossimo 9 gennaio. Sono state diramate tutte le convocazioni, sei giocatori salteranno l’Inter con i rispettivi club in campionato. In dubbio altri sette

FUORI SEI − L’avvio della Coppa d’Africa sarà sicuramente una variabile da non sottovalutare all’inizio del nuovo anno. Complessivamente saranno 25 i giocatori africani a lasciare i propri club. Alcuni di questi, saranno fuori contro l’Inter. Sono in sei quelli sicuri: Musa Barrow (Gambia), Ibrahima Mbaye (Senegal), Jean Daniel Akpa Akpro, Jeremie Boga* (entrambi Costa D’Avorio), Tyronne Ebuehi e David Okereke (entrambi Nigeria).

LE GARE − I primi due non saranno presenti alla prima partita dell’anno, Bologna-Inter. La gara è in programma il 6 gennaio, tre giorni prima dell’inizio della Coppa d’Africa. Quanto ad Akpra Akpro, il centrocampista della Lazio non potrà esserci il 9 gennaio a San Siro. Mentre i due ‘lagunari’, Ebuehi e Okereke salteranno Inter-Venezia del 22 gennaio. L’ultima gara della fase a gironi per la Nigeria è infatti in programma tre giorni prima. Rimane l’asterisco su Boga poiché il giocatore è in procinto di trasferirsi all’Atalanta, squadra contro cui l’Inter giocherà il 16 gennaio. Se rimarrà al Sassuolo, allora potrà essere del match perché Inter-Sassuolo è in programma il 20 febbraio.

Coppa d’Africa: Oltre a quelli sicuri, ci sono altri giocatori in dubbio

SETTE IN DUBBIO − Sono sette quelli in dubbio: Franck Kessie (Costa d’Avorio), Ismael Bennacer (Algeria), Fodè Ballo-Tourè (Senegal), André Zambo Anguissa (Camerun), Kalidou Koulibaly (Senegal), Adam Ounas (Algeria), Victor Osimhen (Nigeria). In pratica, si tratta dei giocatori di Milan e Napoli, le due più agguerrite rivali dell’Inter per la corsa al titolo. L’auspicio dell’Inter è che tutte queste Nazionali arrivino fino in fondo alla competizione. Le semifinali della Coppa d’Africa sono in programma per il 2 febbraio con finalina e finalissima rispettivamente il 6 e l’8 febbraio. L’Inter giocherà contro il Milan il 6 febbraio e contro il Napoli il 13. Due gare fondamentali che decideranno tantissimo sulle sorti seconda stella dei nerazzurri.