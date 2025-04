Convocati Parma per la sfida all’Inter: 24 giocatori nella lista di Chivu

Il Parma dirama la lista dei suoi convocati per il match di campionato della trentunesima giornata. Di seguito tutti i calciatori a disposizione di Christian Chivu per la gara contro l’Inter.

A RAPPORTO – Manca sempre meno all’inizio di Parma-Inter, in programma alle ore 18.00 all”Ennio Tardini. La squadra di Christian Chivu, che vivrà il match per la prima volta da ex, si prepara a sfidare gli uomini di Simone Inzaghi. Dopo l’allenamento della vigilia effettuato direttamente allo stadio, questa mattina i gialloblù hanno svolto la rifinitura presso il Mutti Training Center di Collecchio. Poi l’allenatore di nazionalità rumena ha potuto stilare la lista dei convocati del Parma: sono ventiquattro gli uomini chiamati a rapporto da Chivu per la sfida all’Inter. Tra i nomi compare anche quello di Bernabé che è rientrato in settimana dopo aver accusato una botta alla coscia nell’ultimo turno di campionato. Di seguito la lista completa dei calciatori crociati a disposizione per il match della trentunesima giornata.

La lista dei calciatori convocati da Chivu per Parma-Inter

Portieri: 40 Corvi, 33 Marcone, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 5 Valenti, 14 Valeri, 21 Vogliacco.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 30 Djurić, 61 Haj, 98 Man, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.