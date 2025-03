Convocati Francia in Nations League: la decisione su Thuram (più uno)

Diramata la lista dei giocatori convocati dalla Francia per i quarti di finale di Nations League contro la Croazia. C’era attesa sulla decisione relativa a Marcus Thuram dell’Inter.

CONVOCATI – Didier Deschamps ha valutato l’ipotesi di non convocare Marcus Thuram per le sfide contro la Croazia, ma alla fine ciò non è successo: Thuram dell’Inter è stato convocato. La speranza dell’Inter sarebbe stata quello di concedere all’attaccante un periodo di riposo per recuperare pienamente dalla sua condizione fisica precaria. Una scelta che poteva risultare sensata, considerando il fitto calendario della stagione e l’importanza di avere i giocatori in forma per i prossimi appuntamenti cruciali. Thuram è stato uno dei punti di riferimento dell’Inter in questa stagione, il suo apporto è stato determinante per la squadra di Inzaghi, che sta lottando su più fronti per conquistare trofei. Invece, niente da fare: Tikus convocato. E addirittura Deschamps riconvoca pure Pavard.

CONVOCATI FRANCIA: NON SOLO THURAM DELL’INTER, MA ANCHE PAVARD

Portieri: Mike Maignan, Brice Samba e Lucas Chevalier

Difensori: William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Théo Hernandez, Jonathan Clauss, Lucas Digne e Benjamin Pavard

Centrocampisti: Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery e Mattéo Guendouzi.

Attaccanti: Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué.