Conte-Zhang, incontro saltato? Futuro ancora da definire: gli scenari – CdS

Nell’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si fa il punto sulla situazione relativa a Conte. Secondo il quotidiano, nella giornata di ieri, sarebbe dovuto andare in scena l’incontro tra il tecnico e la dirigenza, poi saltato

INCONTRO – Il futuro dell’Inter e di Antonio Conte è ancora tutto da definire. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, nella giornata di ieri sarebbe dovuto andare in scena l’incontro tra il tecnico ed il presidente Zhang, presente nella sede dell’Inter fino a sera. Incontro che, però, non è avvenuto: Zhang e la dirigenza, riporta il “Corriere dello Sport”, avrebbero già esposto i piani futuri della società al tecnico e, adesso, si aspettano che Conte si esponga per definire al meglio quali siano le sue intenzioni. La volontà dell’Inter è chiara: proseguire con il tecnico salentino che, in due anni, ha riportato lo scudetto a Milano e valorizzato la rosa.

VOLONTA’ – Ma qual è la volontà di Conte? Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il tecnico si sarebbe preso qualche giorno per riflettere. Qualora dovesse decidere di andare via, sarebbe suo compito interrompere il rapporto. Ma, almeno al momento, è difficile ipotizzare scenari o avanzare candidature per eventuali sostituti.

Fonte – Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport

