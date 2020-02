Conte: “Vogliamo far bene in Europa League. Eriksen? Siamo tutti sereni”

Intervistato da “Sky Sport 24” prima della conferenza stampa alla vigilia di Ludogorets-Inter di Europa League, Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato della sfida di domani e ha risposto alle domande su Christian Eriksen.

COMPETIZIONE DURA – Prende il via domani l’Europa League dell’Inter, che affronterà il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi di finale. A parlare della partita ci ha pensato Antonio Conte prima della sua conferenza stampa prevista alle ore 18: «La squadra sta bene, affronteremo la partita come sempre. All’Olimpico l’unica cosa andata male è il risultato, abbiamo fatto la prestazione quindi non vedo perché la squadra debba star male. Questa è un’altra partita, un’altra competizione, la affronteremo con la giusta voglia e determinazione sapendo che abbiamo di fronte un buonissimo avversario. Ci saranno delle rotazioni, ma questo sarà inevitabile anche perché giocando così tanto in pochissimi giorni è giusto fare rotazioni e dare la possibilità a dei giocatori che meritano di giocare e che magari domenica non lo hanno fatto. Questa è una competizione dura, sarà faticosa e stancante ma al tempo stesso vogliamo far bene e domani scenderà in campo la migliore formazione possibile».

SERENITÀ – Inevitabile anche la classica domanda su Christian Eriksen, alla quale Conte ha risposto in maniera molto pacata: «Eriksen? L’unica cosa che sto facendo è parlargli in inglese. Vedo da parte vostra troppa ansia, troppa poca serenità. Da parte nostra c’è grande serenità, da parte del giocatore c’è voglia di lavorare. Noi siamo molto sereni».