Conte via dal Tottenham! Tentazione Inter: ma c’è un ostacolo – CdS

L’addio di Antonio Conte al Tottenham sembra inevitabile. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il tecnico ha voglia di tornare in Italia: anche l’Inter fra le possibile candidate, ma c’è un nodo da sciogliere

RITORNO? – L’avventura di Antonio Conte alla guida del Tottenham è ai titoli di coda. Il tecnico, dopo il pesante sfogo arrivato dopo il pareggio fra gli Spurs ed il Southampton, ha le ore contate a Londra. La volontà del tecnico, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è quella di tornare ad allenare in Italia. Fra i club interessati al tecnico anche l’Inter. Fra ai tifosi nerazzurri il tecnico ha lasciato un bel ricordo ma, secondo il quotidiano, non ha chiuso bene il rapporto con una parte della società. Quella di quasi due anni fa infatti è stata considerata una sorta di fuga dalle prospettive di un mercato difficile. Ma è uno scenario che non può essere escluso. La posizione di Inzaghi all’Inter non è stabile: il futuro del tecnico ex Lazio dipende dalla prossima qualificazione alla Champions League e dal percorso in Coppa Italia e dal prosieguo del cammino nelle coppe europee. Tuttavia il vero nodo da sciogliere è proprio l’ingaggio del tecnico: Inzaghi ha ancora un anno di contratto a 5,5 milioni netti. Il club nerazzurro dovrebbe sostenere economicamente l’esonero del tecnico e l’ingaggio di Conte (seppur a cifre più basse rispetto al passato)

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua