Conte vede Juventus e Lazio: “Mancano 12 partite! Se l’Inter va a -6…”

Conte non molla l’obiettivo scudetto e lo fa capire benissimo. Alla vigilia del recupero contro la Sampdoria, la testa è focalizzata su come potrebbe cambiare la classifica di Serie A in caso di vittoria nerazzurra. Juventus e Lazio non sono così lontane

SCUDETTO POSSIBILE – Persa l’occasione di alzare la Coppa Italia a Roma, Antonio Conte torna a concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, in cui l’Inter rincorre. Ci sono tre punti da conquistare prima di rimettersi in pari, Conte va per gradi: «La prima cosa da fare è cercare di vincere il recupero contro la Sampdoria. Vincendo significa andare a 6 punti (dalla Juventus capolista, ndr), mancando 12 partite alla fine del campionato non è che c’è un distacco abissale. Abbiamo lavorato molto bene, anche in maniera intensa sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista fisico. Ho delle percezioni positive, poi è chiaro che devono arrivare dal campo. Però ci vogliamo giocare questo finale di campionato al massimo, senza avere alcuna preclusione e senza porci dei limiti. È inevitabile che i margini di errore per noi saranno minori rispetto a chi c’è davanti (la Lazio è seconda a -1 dalla vetta, ndr), però c’è voglia, entusiasmo e passione. Abbiamo lavorato veramente tanto, penso che la squadra sia cresciuta ancora di più sotto tutti i punti di vista. Ho molta fiducia non solo per il presente, ma anche per il futuro». Questa è la carica che Conte trasmette a tutto l’ambiente Inter a poco più di 24 ore dal recupero di Inter-Sampdoria a San Siro.