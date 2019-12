Conte, tre opzioni per il centrocampo di Inter-Genoa. Esposito avanti

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Genoa (QUI le ultime sui rossoblù). I nerazzurri di Conte dovranno fare a meno di numerosi infortuni e squalifiche. Ecco le ultime sulla probabile formazione secondo Andrea Paventi di “Sky Sport”

SCELTE – «La partita di sabato contro il Genoa è importante perché se vinci chiudi in testa il 2019. L’obiettivo sarebbe importante per un gruppo che da un mese e mezzo, due fa i contin con tante assenze. Nell’ultima partita dell’anno mancherà Lautaro Martinez per squalifica. Per sostituirlo Esposito è in vantaggio su Politano, mentre in mezzo ci sarà sicuramente Vecino con Borja Valero (ottimismo per il suo recupero), poi sceglierà conte se schierare Agoumé, Candreva o Skriniar. Asamoah non recupera». Queste le parole di Andrea Paventi a “Sky Sport 24” in collegamento da Appiano Gentile.