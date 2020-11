Conte, Tapiro d’Oro: “Panettone? Se non lo mangerò non l’avrò meritato”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Conte, dopo la brutta prestazione dell’Inter contro il Real Madrid, è stato raggiunto da “Striscia la Notizia” che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro. Il tecnico nerazzurro ha rilasciato anche una breve dichiarazione: di seguito l’anteprima, pubblicata dal sito Mediaset

PANETTONE – Antonio Conte non sta sicuramente attraversando un periodo semplice con l’Inter, che anche ieri ha perso contro il Real Madrid in Champions League. Valerio Staffelli non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha raggiunto il tecnico nerazzurro per consegnarli il Tapiro d’Oro. Conte replica alla provocazione: «C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida…». Stasera andrà in onda il servizio completo su Canale 5.

Fonte: striscialanotizia.mediaset.it