Conte, tanto da perdere? Molto di più da guadagnare! A partire da Scudetto

Antonio Conte, nella conferenza stampa pre Inter-Cagliari (vedi articolo), ha sottolineato come nella sua esperienza in nerazzurro abbia tantissimo da perdere. Vero, forse. Ma ha molto di più da guadagnare. A partire dal possibile Scudetto al termine di questa stagione.

SCELTA DIFFICILE – Antonio Conte ha sicuramente ragione, quando definisce il suo passaggio all’Inter la scelta più difficile che potesse fare. Sia per il suo ingombrante passato in bianconero. Sia per il momento storico vissuto non solo dai nerazzurri, ma anche dall’intero campionato di Serie A. Così come ha ragione quando afferma: «In tutto questo, avevo e continuo ad avere tantissimo da perdere». Niente di più vero, considerando i risultati raggiunti in carriera e le critiche a cui continua a essere sottoposto fin dal suo arrivo a Milano.

TANTO DA GUADAGNARE – Se Antonio Conte ha tanto da perdere, ha tuttavia molto di più da guadagnare. Prima di tutto, la stima dei tifosi dell’Inter, cosa già ampiamente successa. Secondo, un biglietto nella storia del club. Tornare a vincere un trofeo dopo dieci anni dall’ultima volta (Coppa Italia 2011) e soprattutto tornare allo Scudetto dopo 11 anni, in queste condizioni, sicuramente sarà ricordato a lungo (come fu, a suo tempo, per Giovanni Trapattoni e la stagione dei record). Insomma, Antonio Conte e l’Inter avrebbero tutto da guadagnare dalla vittoria dell’eventuale diciannovesimo Scudetto.

EGEMONIA DA SPEZZARE – Un altro guadagno di un’eventuale vittoria dello Scudetto non riguarderebbe soltanto il trofeo in sé, ma anche le condizioni in cui questo arriverebbe. Ovvero dopo ben nove trionfi consecutivi della Juventus. Il rivale storico dell’Inter e il passato ingombrante di Conte. In una situazione societaria innegabilmente difficile. Con un fuoco incrociato da parte degli addetti ai lavori che non sembra lasciare tregua. Il bilancio è chiaro. Conte ha sicuramente tanto, anzi, tantissimo da perdere. Ma molto di più da guadagnare.