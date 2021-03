Conte, tante conferme per Parma-Inter: Hakimi unico cambio – Sky

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Antonio Conte non fa calcoli e non guarda ai diffidati in vista del big match del prossimo lunedì contro l’Atalanta. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, il tecnico è orientato a confermare la solita formazione per Parma-Inter, con il ritorno di Achraf Hakimi a destra.

CONFERMA E RITORNO – Nessun cambio in vista per Antonio Conte in Parma-Inter. Nonostante i diffidati (che ricordiamo essere Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni) in vista del big match di lunedì contro l’Atalanta, il tecnico è intenzionato a confermare la solita formazione. Secondo le ultime notizie che arrivano da Appiano Gentile, l’unico cambio rispetto alla vittoria contro il Genoa dovrebbe essere il ritorno di Achraf Hakimi a destra al posto di Matteo Darmian, che non lo ha certamente fatto rimpiangere nella partita di domenica contro i rossoblu.