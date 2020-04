Conte studia nuovi piani per il finale di stagione: tredici gare senza soste – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Antonio Conte studia nuovi piani per il finale di stagione, dodici partite (tredici per l’Inter) senza sosta: serve una rosa profonda.

ROTAZIONI – Se si ripartirà, quando si ripartirà – specifica la rosea -, sarà un finale di stagione diverso rispetto gli altri, e proprio per questo motivo potrebbe riservare sorprese. Una sorta di torneo breve, dove conterà la testa ma anche una rosa profonda. Antonio Conte sfrutta queste settimane di riposo forzato per studiare dati, anche fisici, della prima parte di stagione. Con tutti gli effettivi a disposizione il tecnico studia un’Inter “al cubo”. L’ultimo mercato, quello di gennaio, ha aggiunto qualità e abbondanza in determinati ruoli, basti pensare la fascia destra dove troviamo Victor Moses aggiunto al titolare Antonio Candreva: loro due si altereranno, così come Alessandro Bastoni e Diego Godin. La lista va avanti con la coppia Matìas Vecino-Christian Eriksen e Nicolò Barella-Stefano Sensi: il ritorno dell’ex Sassuolo per esempio, aumenta la concorrenza e ruoteranno anche in base alle caratteristiche degli avversari.

GLI INAMOVIBILI – L’unica coppia titolare sarà quella formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ma senza sottoporli ad un nuovo “tour de force” (dopo due mesi di inattività potrebbe essere un rischio). Ecco perché potrebbe tornare utile l’impiego di Alexis Sanchez: ipotizzabile pensare un suo impiego ogni 2-3 partite. Altre eccezzioni riguardano due pilastri della squadra: Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic: l’olandese d certezze all’intera difesa, mentre il croato corre tanto, e inoltre è il vero unico play della squadra, il vero motore della squadra.

Fonte: Gazzetta dello Sport.