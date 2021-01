Conte sta per recuperare la panchina dell’Inter (causata dallo stop al mercato)

Antonio Conte Inter

Conte ha dichiarato pubblicamente di non aver fatto nessuna richiesta sul mercato dopo aver appreso le indicazioni della società. Anche per questo motivo nel corso della stagione il problema della rosa corta ha fatto discutere. Nelle prossime uscite l’Inter dovrebbe rimediare dall’interno

PANCHINA PIÙ LUNGA – Non solo Stefano Sensi (vedi articolo), ad Appiano Gentile tornano anche gli assenti di lungo corso. Quelli per ora rimasti in rosa a causa dello stop al mercato. Nell’ultimo allenamento, oltre al lungodegente Matias Vecino, si è rivisto anche Andrea Pinamonti, la cui situazione è quasi un mistero. L’attaccante classe ’99 è in uscita ma per il momento “deve” restare all’Inter (vedi articolo). Difficile che Antonio Conte decida di portarli in panchina già domenica sera, ma sicuramente inizieranno a far numero e ad allungare la rosa. Mancando un centrocampista dopo la partenza di Radja Nainggolan e un (quarto) attaccante praticamente da un anno e mezzo, meglio recuperare Vecino e Pinamonti. A San Siro ci sarà invece Matteo Darmian, recuperato dopo la contusione rimediata a Roma. Unico assente Danilo D’Ambrosio, che ne avrà ancora almeno fino a fine febbraio. Conta sta per ritrovare la sua panchina al completo.