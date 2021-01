Conte rischia lunga squalifica dopo Udinese-Inter. Stop anche a Maresca?

Antonio Conte Inter

Conte ha terminato anzitempo la sua Udinese-Inter ma adesso bisogna aspettare il Giudice Sportivo per conoscere i turni di stop. La squalifica dell’allenatore nerazzurro dopo lo “scambio di idee” con l’arbitro Maresca è praticamente certa. E non sarà in panchina a San Siro nella prossima giornata. Ma potrebbe essere l’unico punito

BUFERA FINALE – Lo scontro verbale tra Antonio Conte e Fabio Maresca al termine di Udinese-Inter per poco non è diventato fisico. Per fortuna nel tunnel i due sono stati fermati e allontanati, ma non prima di far volare insulti e mostrare il reciproco fastidio. Nella ricostruzione fatta, dopo l’espulsione dell’allenatore dell’Inter, a far traboccare il vaso è la goccia partita dalla bocca dell’arbitro della sezione di Napoli. Se confermata questa versione (vedi articolo), in cui il protagonista è Lele Oriali – espulso a partita già finita -, non è da escludere che qualche ripercussione possa esserci anche nei confronti di Maresca, con uno stop dall’AIA almeno per una partita di Serie A. Magari evitandogli di incontrare l’Inter fino a fine stagione, visti i precedenti (vedi articolo). Certo la squalifica più pesante toccherà a Conte che, oltre a saltare Inter-Benevento in virtù del cartellino rosso rimediato a Udine, quasi sicuramente non ci sarà in Fiorentina-Inter. E se le giornate di squalifica fossero tre, salterà anche Inter-Lazio. In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, che quasi sicuramente vedranno l’Inter fare ricorso in caso di squalifica oltre un turno.