Conte pronto a tornare martello: il programma della sua Inter – GdS

L’Inter oggi ha reso noti gli esiti degli esami medici a cui si sono sottoposti giocatori e membri dello staff tecnico nerazzurro (QUI il comunicato). Conte è quindi pronto a ripartire

RIPRESA – “Quella che arriva sarà infatti l’effettiva ripresa degli allenamenti dopo più di una settimana passata a ‘osservare’ i calciatori alle prese con allenamenti individuali ad Appiano Gentile. Due sedute al giorno, un lavoro duro, ma non sufficiente per il tour de force in arrivo. La prossima settimana non sarà ancora il momento per schemi e partitelle, ma si potrà alzare l’asticella rispetto al semplice lavoro fisico fatto effettuare ai giocatori per riprendere confidenza con ritmi meno… da salotto. Il ‘martello’ Antonio Conte lavorerà su fisico, testa, motivazioni e ambizioni della squadra. Tutte cose che durante lo stop forzato sono venute ovviamente a mancare e che sono indispensabili per riprendere un ritmo da stagione piena”.

Fonte: Gazzetta.it