Conte prepara i suoi 11 verso Napoli-Inter: Sensi in vantaggio su Eriksen

Conte sta preparando al meglio i suoi dopo tante settimane di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Le gerarchie potrebbero essere diverse alla ripresa e in particolare per Napoli-Inter di Coppa Italia. Occhio alle possibili scelte a centrocampo tra Stefano Sensi e Christian Eriksen

SUPER BALLOTAGGIO – La ripresa della stagione è sempre più vicina e ricomincerà con la Coppa Italia. Napoli-Inter è la prima sfida sul percorso di Antonio Conte, chiamato a sciogliere diversi ballottaggi. Oltre alla difesa (qui i dettagli), sarò continuo anche in campionato il ballottaggio tra Sensi e Eriksen. Ad oggi, secondo quanto riporta SkySport24, l’ex Sassuolo sarebbe ancora in vantaggio. Conosce meglio il 3-5-2 e gli schemi della squadra, mentre per l’ex Tottenham dovrà essere fatto qualche adattamento tattico.