Conte per la ripresa si affida a Lukaku, ai senatori e alla "variabile" Eriksen

Antonio Conte, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, vuole ripartire bene già dalla sfida di Coppa Italia contro il Napoli per lanciarsi anche in campionato: per farlo si affiderà a Romelu Lukaku, ai senatori e alla carta Christian Eriksen.

RIPRESA LANCIATA – Antonio Conte carica l’Inter in vista della ripresa, e la stagione ricomincerà in casa del Napoli in Coppa Italia, dove i nerazzurri saranno chiamati a ribaltare lo svantaggio di 0-1 subito in casa. Il tecnico si affiderà inevitabilmente all’aiuto di Romelu Lukaku, decisivo nella prima parte di stagione e in gol in tutte le competizioni. Proprio al San Paolo in campionato, il belga si è reso protagonista realizzando una delle sei doppiette stagionali, duettando in modo magnifico con l’amico Lautaro Martinez. Per questo nuovo inizio Antonio Conte inevitabilmente avrà bisogno dei senatori come il capitano Samir Handanovic e Marcelo Brozovic, senza dimenticare il giovane Nicolò Barella che, nonostante sia arrivato in questa stagione e considerando ancora la giovane età, ha già conquistato le chiavi del centrocampo di Conte mostrando affidabilità e soprattutto personalità. Chi deve ancora dimostrare qualcosa è Christian Eriksen, che potrebbe addirittura partire titolare già dalla sfida di Coppa Italia: fisicamente sta bene. Antonio Conte, secondo quanto riportato dalla rosea, si affiderà anche a lui in questo finale di stagione. Avere in campo un calciatore in grado di risolvere la partita con un tocco, considerando le condizioni fisiche dei giocatori, può essere un’arma determinante. Il danese ad oggi è una variabile che può scombinare i piani tattici degli avversari.

