Conte: «Per Eriksen pianto a lungo. Contento di rivederlo, vinto all’Inter»

Eriksen questo pomeriggio è tornato a giocare dopo duecentocinquantanove giorni dall’arresto cardiaco subito in Danimarca-Finlandia (vedi articolo). Conte, ai canali ufficiali della Premier League, mostra la sua felicità per il recupero dell’ex centrocampista dell’Inter.

DALLA PAURA ALLA GIOIA – Antonio Conte racconta come ha vissuto il malore di Christian Eriksen: «Ero a casa, stavo guardando la partita da solo. Ho pianto a lungo, lo ricordo molto bene. Ho chiamato mio fratello: è stato bruttissimo. Un momento terribile, mi è dispiaciuto davvero tanto: mi ha toccato profondamente. Quando la passione per questo sport è più grande di una situazione che potrebbe essere pericolosa per la tua vita significa che il calcio è molto molto importante. Eriksen è un grande esempio, anche per tanti calciatori che a volte non mostrano passione ma giocano solo per altri aspetti. Con Eriksen ho avuto la possibilità di lavorare per due stagioni. Abbiamo vinto lo scudetto, condiviso momenti fantastici, e ora sono molto contento di rivederlo in campo. So quanto sia importante il calcio per lui».