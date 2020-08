Conte, non solo Allegri in caso di addio:...

Conte, non solo Allegri in caso di addio: spunta un ex Inter – A Bola

Condividi questo articolo

Sta circolando il nome di Massimiliano Allegri ma non solo in caso di addio tra Antonio Conte e l’Inter al termine di questa stagione

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di A Bola, l’Inter non avrebbe nel mirino solo Massimiliano Allegri nel caso di addio di Antonio Conte quando calerà il sipario su questa stagione. Il club nerazzurro sarebbe sulle tracce anche del suo ex giocatore, dal 2001 al 2003, Sérgio Conceição. Quest’ultimo non si sarebbe incontrato in Belgio com il suo agente per il passaggio alla squadra meneghina. Tuttavia avrebbe incontrato Luciano D’Onofrio nell’ambito di un viaggio di famiglia che lo ha portato anche a visitare la Roma. Ad ogni modo la società milanese sarebbe sulle sue tracce. Da tenere presente però che per strappare il tecnico portoghese al Porto si dovrebbero versare 20 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria nelle casse del Drago.