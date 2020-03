Conte: “Momento difficile, un solo modo per fronteggiare l’emergenza”

Condividi questo articolo

Conte torna a parlare. Non si tratta del Premier ma dell’allenatore dell’Inter, che in un videomessaggio mandato in onda da Sky Sport ha lanciato un appello per riuscire a superare l’emergenza Coronavirus. Ecco le parole del tecnico.

IL MESSAGGIO – Così Antonio Conte: «Mi raccomando, restiamo a casa e rispettiamo le regole. È l’unico modo per fronteggiare quest’emergenza, è un momento difficile e duro ma uniti ce la faremo. Forza e coraggio!»