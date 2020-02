Conte, le possibili scelte in Inter-Ludogorets: Lukaku ed Eriksen titolari?

Giovedì alle 21 si giocherà Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League. I nerazzurri giocheranno a porte chiuse partendo dal 2 a 0 maturato nella gara d’andata. Ecco le ultime sulle possibili scelte di Conte

POSSIBILI SCELTE – Secondo Andrea Paventi di “Sky Sport”: «Vista la squalifica di Lautaro Martinez non è escluso che Lukaku possa partire dal primo minuto contro il Ludogorets per poi rifiatare. Eriksen potrebbe anche essere “costretto” a essere schierato da Conte di nuovo dal primo minuto per valutarne anche la crescita. Da valutare anche Sanchez che giocherà titolare e Borja Valero. Il centrocampista nerazzurro quando è stato impiegato ha sempre fatto bene. Giocherà dal primo minuto dopo aver trovato voglia e sicurezza. Può essere molto utile per Conte».