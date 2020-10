Conte: “Chiusura piazze dopo le 21, ristoranti alle 24. Novità per lo sport”

Giuseppe Conte ha annunciato le novità relative al Covid-19 e all’evoluzione della pandemia in Italia. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato le misure decise nel nuovo DPCM. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa

La conferenza stampa di Conte: nuovo DPCM

Di seguito le parole di Giuseppe Conte: «E’ approvato il nuovo DPCM che ci consentirà di affrontare la nuova ondata di contagi da Covid-19. L’Italia non può permettersi un nuovo lockdown generalizzato. I sindaci potranno disporre la chiusura pubblica dopo le ore 21 di strade e piazze dove si verificano assembramenti. Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 del mattine alle 24 se il consumo avviene ai tavoli, altrimenti fino alle 18. Le consegne a domicilio senza vincoli di orario, da asporto fino alle 24 – dice Conte -. Nelle sale gioco e scommesse, l’apertura sarà limitata fino alle ore 21. L’attività scolastica continuerà in presenza. Per le scuole secondarie di secondo grado verranno forniti orari più flessibili, con ingresso alle ore 9:00. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare e competizioni dell’attività dilettantistica di base. Saranno consentite invece le attività individuali e rimarrà consentita l’attività sportiva professionistica afferente alle varie Federazioni. Per le palestre c’è stato un intenso dialogo: daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e verificarne il rispetto».