Conte-Inter, segnali di disgelo: si va verso la permanenza, le ultime – SM

Quest’oggi dovrebbe avere luogo l’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang per definire il futuro dell’allenatore e dell’Inter. Al momento, nella sede nerazzurra, si sono visti solo Beppe Marotta e Piero Ausilio (qui le ultime). Le ultime da Claudio Raimondi per “SportMediaset”

MEDIAZIONE – Queste le ultime sulla situazione relativa ad Antonio Conte da “SportMediaset”: «Se non dovessero essere eccessive le richieste di Conte ci sono margini perché possa restare. C’è un grande lavoro di Steven Zhang per mediare, ci sono segnali in tal senso che ci arrivano. Al momento è più viva l’opzione che vede Conte rimanere sulla panchina nerazzurra. Allegri è il candidato nel caso in cui la situazione dovesse precipitare».