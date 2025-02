Conte: «Inter prima della classe. Napoli, pressione meritata e positiva»

Come Simone Inzaghi, anche Antonio Conte introduce Napoli-Inter a ventiquattr’ore dalla sfida del Maradona. Di seguito le parole del tecnico partenopeo, nonché ex nerazzurro.

IL CONFRONTO – Antonio Conte, intervistato da Dazn alla vigilia di Napoli-Inter, dichiara: «Quando affronto squadre come Inter, Milan e Juventus, ricordo sempre grandi partite. Perché affronti squadre che sono dei top club. Sono dei match di alto livello, che creano interesse ed anche la giusta adrenalina in ognuno di noi. Sono partite in cui ti vuoi confrontare. Domani sera vogliamo confrontarci contro la prima della classe, quindi siamo curiosi e sappiamo che sarà difficile perché affrontiamo una squadra molto forte».

Le parole di Conte alla vigilia di Napoli-Inter

LA PRESSIONE – Conte prosegue: «Sfida scudetto? La classifica in questo momento dice questo. A dodici giornate dalla fine noi siamo un punto dietro l’Inter. Poi c’è l’Atalanta e c’è una classifica che sta diventando di nuovo molto corta, quindi bisognerà fare grande attenzione. Noi sappiamo di dover affrontare una squadra molto forte e sappiamo di avere quella pressione. Ma è una pressione che ci siamo meritati di avere. Noi dobbiamo andare a giocarci questo tipo di partite con la giusta pressione, perché ce la siamo meritati. Dovrebbe essere una pressione positiva e non negativa. Vogliamo confrontarci e capire quanto stiamo crescendo, al di là del risultato».

IL MODULO – Antonio continua: «Sistema di gioco? Oggi contano poco, ti puoi difendere con un sistema di gioco e attaccare con un altro. Il calcio sta diventando molto fluido. L’importante è che si lavori sempre su determinati concetti e che i calciatori si possano ancorare su quello a cui lavoriamo da inizio anno. Il sistema può cambiare, l’importante è che loro ci siano dentro con la testa e capiscano il perché facciamo determinate cose e lo facciano totalmente convinti. Altrimenti rimangono solo delle idee».

I TIFOSI – Conte, inoltre, afferma: «Scoraggiati? Non mi sembra di averlo sentito in questo ultimo periodo. Sono una persona che vive la città e forse in quest’ultimo periodo ho trovato la vera anima napoletana che è uscita fuori. Non dobbiamo mollare assolutamente perché loro ci sono vicini in qualsiasi situazione e questo mi ha fatto molto piacere. Quando stavamo vincendo magari c’era stata una pretesa a volte anche esagerata. Il popolo napoletano è molto vicino alla squadra e ci sta chiedendo di dare il massimo, al di là del risultato».

MANCANZA DI FAME – Antonio Conte conclude: «A Como abbiamo fatto un secondo tempo che non mi è piaciuto assolutamente. Noi possiamo perdere la partita ma gli altri si devono dimostrare più bravi tatticamente, qualitativamente, più organizzati. Io odio perdere ma quello che per me è difficile accettare è la sconfitta contro una squadra che ha più fame e voglia di noi. Nel secondo tempo, in maniera inconscia ci siamo seduti, Il Como ha preso coraggio. Senza fare chissà cosa, perché abbiamo preso un solo tiro in porta, abbiamo perso la partita. Questo dev’essere di monito. Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, non si deve mollare. Un messaggio ai napoletani? Dobbiamo stare sempre uniti fino alla fine, cercando di ottenere il massimo. Posso garantire che abbiamo un gruppo».