Conte-Inter, arriva la permanenza? Steven Zhang tenta il ribaltone! – SM

Conte potrebbe clamorosamente rimanere all’Inter, nonostante le voci recenti dicano il contrario. Claudio Raimondi, in collegamento con Canale 5 per il post partita della finale di Champions League PSG-Bayern Monaco, dopo aver parlato di Allegri (vedi articolo) sostiene che Steven Zhang stia facendo di tutto per la conferma.

CAMBIO DI ROTTA CLAMOROSO? – La notizia di Claudio Raimondi su Antonio Conte è forte: «Le posizioni sono un po’ mutate. Nel senso che da un addio quasi scontato si va verso una clamorosa permanenza all’Inter. Le diplomazie sono al lavoro, ci dicono che si sta spendendo in prima persona Steven Zhang per cercare di ricucire lo strappo. Pensare al divorzio quasi inevitabile è un errore in questa fase, sarà decisivo a tutti gli effetti il vertice di martedì. Naturalmente rimane sullo sfondo la figura di Massimiliano Allegri, in caso però solo di dimissioni perché di esonero non se ne parla. Certamente il dialogo è ripreso fra le parti in causa, con Steven Zhang che è motivatissimo a ricucire e ricomporre tutto quello che è successo nelle ultime ore con Conte».