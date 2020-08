Conte-Inter, oggi il vertice: la nuova stagione passa da qui. Gli scenari

Fra Conte e l’Inter è arrivato l’atteso giorno del dentro o fuori. Oggi è previsto l’incontro con il presidente Steven Zhang, nel quale si arriverà a una conferma dell’allenatore oppure a un addio dopo soltanto un anno. La stagione 2020-2021 passa da questo vertice.

MARTEDÌ DECISIVO – Antonio Conte oggi incontrerà il presidente dell’Inter, Steven Zhang, e da lì si capirà se rimarrà ancora l’allenatore nerazzurro. È un vertice di fondamentale importanza per mettere le basi della nuova stagione, a quattro giorni dalla finale di Europa League persa col Siviglia. Nella giornata di ieri si è parlato di tentativi del numero uno di ricomporre la situazione attraverso il dialogo, ma sarà oggi che si arriverà a una definizione. Nelle prossime ore è previsto il vertice, al quale non dovrebbero partecipare né Giuseppe Marotta né Piero Ausilio (vedi articolo).

GLI SCENARI – Sì o no per Conte all’Inter nel 2020-2021? Le sensazioni non sembrano così positive, visto che il tecnico ha più volte espresso il suo malumore per alcune situazioni anche extra-campo. Tutto sarà valutato nei minimi dettagli, con il mercato che però non sembra essere in primo piano (c’è molto altro che pesa). In caso di addio il nome di Massimiliano Allegri resta l’unica opzione realistica, difficile si vada su altri profili. Nel caso in cui Conte dovesse decidere di non proseguire con l’Inter da escludere l’esonero: o rinuncia al contratto da dodici milioni di euro netti a stagione, valido fino al 30 giugno 2022, o si va a transazione.