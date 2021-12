Conte: «L’Inter è molto competitiva ora e lo sarà per diversi anni! Con me…»

Conte torna a parlare dell’Inter. L’ex allenatore nerazzurro, adesso sulla panchina del Tottenham, interviene come ospite al “Golden Boy 2021” organizzato da Tuttosport, durante il quale viene interpellato sulla sua recente impresa calcistica a Milano

AVVENTURA INTENSA – L’attuale allenatore campione d’Italia è ancora Antonio Conte, che da Londra può ripercorrere il suo biennio nerazzurro: «Come ho sempre detto, sono stati due anni molto intensi all’Inter. Due anni che comunque ho vissuto in maniera molto intesa, con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di cercare di riportare l’Inter a vincere il titolo. Siamo stati bravi tutti: dirigenti, calciatori e io con lo staff a riuscire in due anni a vincere uno scudetto dopo undici anni. Questo sicuramente. E arrivare a fare una finale di Europa League. In due anni si è fatto un buon lavoro. E soprattutto, l’Inter adesso è una squadra sicuramente molto molto competitiva. E secondo me lo sarà per diversi anni». Queste le parole di Conte sul suo passato interista.