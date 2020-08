Conte-Inter, martedÃ¬ giornata chiave: due nodi da sciogliere – Sky

Conte-Inter, martedì giornata chiave: due nodi da sciogliere – Sky

Nella giornata di martedì dovrebbe avvenire l’incontro tra l’Inter e di Antonio Conte: in ballo il futuro dell’allenatore nerazzurro. Le ultime da Alessandro Sugoni, in collegamento su “Sky Sport”

NODI –Queste le ultime su Antonio Conte da “Sky Sport”: «Conte? Martedì sarà la giornata chiave, il nodo è il mercato: l’allenatore chiederà un certo tipo di rassicurazioni in tal senso. Se dovesse chiedere 4-5 colpi da 50 milioni è chiaro che la società non potrà accontentarlo, per tutta una serie di motivi. L’Inter sta puntanto a giovani di prospettiva, come fatto in passato con Barella e Sensi: sul taccuino infatti ci sono Tonali e Kumbulla, giocatori futuribili e con margini di miglioramento. Un altro nodo da sciogliere riguarda l’eventuale separazione: l’Inter non ha intenzione di esonerare Conte. In caso di un passo indietro l’allenatore dovrebbe dimettersi oppure trattare con la società una buonuscita».