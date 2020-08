Conte-Inter, una ipotesi la più probabile. Niente anticipo a oggi, c’è Zhang

Antonio Conte vedrà l’Inter, nella persona del presidente Steven Zhang, domani per discutere del futuro: c’è l’ipotesi più probabile. Gianluca Di Marzio, in apertura della prima puntata di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega subito la situazione che si verrà a creare nelle prossime ore.

CONTE-INTER, L’INCONTRO – Così Gianluca Di Marzio: «Intanto abbiamo provato a capire se l’incontro potesse essere anticipato alla serata. Per adesso non li abbiamo trovati e non abbiamo riscontri che l’incontro sia avvenuto questa sera. Da quello che so l’incontro è previsto fra Antonio Conte e Steven Zhang, non ci sarà né Giuseppe Marotta né Piero Ausilio. I segnali sono sempre quelli, non è cambiato tanto nelle ultime ore. Continuerà a fare a Zhang le richieste che pubblicamente ha espresso, ma anche privatamente ha fatto trapelare. Vuole un’organizzazione diversa e investimenti importanti anche a livello tecnico di squadra. Non credo, per quello che sappiamo, e credo che neanche Conte abbia grande ottimismo sul fatto che Steven Zhang possa accontentare le richieste di Conte, sia a livello dirigenziale sia di investimenti. Non è che non vuole investire, ma si trova in una situazione come tutti che non può farne di un certo tipo. L’Inter dovrà fare degli investimenti oculati, probabilmente qualche cessione prima. Se Conte accetterà questo compromesso potrà succedere di tutto, ma non credo. Come si lasceranno le due parti? Io credo che si arriverà, nel caso, a una transazione e a una risoluzione fra le parti. Non che Conte lasci tutti e due gli anni di contratto con l’Inter, non lo straccia».