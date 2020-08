Conte-Inter, frattura resta ma Allegri solo idea. Prima Europa League – Sky

Conte, salvo stravolgimenti, rimarrà allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione. Al termine dell’Europa League, si spera dopo la finale di venerdì 21 a Colonia, la società dovrà comunque riunirsi col tecnico per valutare le prospettive future. Fabrizio Romano, in collegamento con Sky Sport 24, non esclude del tutto Allegri.

UN MINIMO DI DUBBIO – Fabrizio Romano riepiloga la questione legata all’allenatore, in attesa della partita di stasera in coppa: «L’Inter è concentrata sul campo. Dovrà poi, una volta finita l’Europa League, prendere delle decisioni importanti sulla propria guida. Antonio Conte negli ultimi giorni è stato chiaro: ha parlato di progetto triennale con l’Inter, ma sappiamo che una frattura esiste con la società. Bisognerà affrontare il tema appena dopo la competizione europea, certamente lo farà Conte con la proprietà e la dirigenza. Vuole una linea molto chiara per andare avanti con l’Inter, oppure si rischia davvero di salutarsi alla fine di questa stagione. In quel caso, sappiamo che il club avrebbe un’idea legata a Massimiliano Allegri come potenziale allenatore, ma oggi più che mai la concentrazione è sul campo: Europa League e Bayer Leverkusen. L’auspicio dell’Inter è di arrivare il più in fondo possibile, poi affronterà il tema futuro con Conte».