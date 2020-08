Conte-Inter, faccia a faccia in corso: niente avvocato per l’allenatore

Antonio Conte Inter

Conte sta vedendo proprio in questi minuti la dirigenza dell’Inter al completo insieme al Presidente Steven Zhang per pianificare il futuro della panchina nerazzurra (i dettagli). Il tecnico si è recato all’incontro senza il proprio avvocato. Di seguito gli ultimi aggiornamenti

FACCIA A FACCIA IN CORSO – Sono minuti cruciali per capire il futuro della panchina dell’Inter. E’ ancora in corso infatti l’incontro tra Antonio Conte, la dirigenza nerazzurra al completo e Steven Zhang. Il faccia a faccia è iniziato alle 15 in una villa situata fuori da Milano. Significativa l’assenza dell’avvocato dell’attuale allenatore della Beneamata. Sono minuti di attesa prima di capire gli esiti del faccia a faccia.