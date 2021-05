Conte-Inter, è addio: arrivato l’accordo per la rescissione – Sky

Secondo quanto riportato negli ultimi secondi dall’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi, è arrivata la conferma dell’accordo tra Inter e Antonio Conte per la rescissione consensuale.

ERA FINITA – Giunge al termine il rapporto tra Inter e Antonio Conte. Notizia di poco fa, infatti, è che sia stato trovato l’accordo per la rescissione consensuale. Queste le parole dell’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi: «Da quello che ci risulta c’è l’accordo per la transazione, finisce così l’era Conte. Certo, aspettiamo l’ufficialità, ma ormai l’accordo è stato trovato. C’era la speranza di andare avanti da parte di Steven Zhang, ma allo stesso tempo avevano bene in mente il piano di ridimensionamento dei costi che mal si sposava con le ambizioni dell’allenatore. Le posizioni si sono incrinate lunedì, martedì si sono allontanate le strade e oggi c’è arrivato l’addio con l’accordo sull’ultimo anno di contratto».