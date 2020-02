Conte: “Inter consapevole del proprio valore. Il Ludogorets…”

Conte, alla vigilia di Ludogorets-Inter, ha parlato in conferenza stampa e ai microfoni di “Inter TV”. Il tecnico nerazzurro si è concentrato sulla sfida di domani e l’impegno in Europa League dei suoi ragazzi

CONSAPEVOLEZZA – Antonio Conte non sottovaluta il Ludogorets e l’Europa League: «La squadra sta bene. Ci siamo preparati nella giusta maniera e cercheremo di onorare al meglio la competizione e andare più avanti possibile. Loro sono una buonisisma squadra e sono in testa al campioanto anche se hanno ripreso da poco. Cercheremo di fare una buonissima partita. Mi aspetto una gara in cui inevitabilmente loro cercheranno di far valere il fattore campo. Abbiamo grande rispetto, ma sappiamo il nostro valore e quello che stiamo esprimendo. Afronteremo questa partita con la giusta attenzione e umiltà, ma vogliamo vincere».