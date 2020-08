Conte-Inter, confronto solo rinviato: Europa League può aiutare a ricucire – SM

Conte non ha ancora “convinto” l’Inter dopo le esternazioni di Bergamo. La decisione sul futuro della panchina nerazzurra verrà presa dopo l’Europa League che, a questo punto, può diventare decisiva. Di seguito quanto ricostruito da “Sport Mediaset” sulle ultime dal mondo interista

FACCIA A FACCIA POSTICIPATO – Il rapporto tra Antonio Conte e la società non si è ancora ricucito. Una prova è data dalla freddezza utilizzata da Beppe Marotta nel pre-partita, quando si è riferito al tecnico chiamandolo “Conte” anziché il più colloquiale “Antonio” delle precedenti uscite. Il confronto tra l’allenatore e la proprietà Suning è solo rinviato alla fine della stagione, ovvero quando l’Inter terminerà la sua avventura in Europa League. E proprio l’eventuale vittoria della coppa potrebbe aiutare le parti a venirsi incontro per continuare insieme anche nella prossima stagione. Appuntamento a fine agosto? Dalla tregua armata alla grande pace la strada è ancora lunga, però.