Conte: «Inter, che impresa! I ragazzi ora lo sanno. Vittoria nel cervello»

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, è il protagonista di “Linea Diletta” il format di DAZN. La lunga intervista è stata realizzata il 20 maggio, prima della festa scudetto e soprattutto della rescissione consensuale con il club nerazzurro.

VOGLIA DI VINCERE – Antonio Conte, oltre ad aver individuato il momento svolta della stagione (leggi le sue dichiarazioni) ha mostrato la via alla squadra in quello che deve essere un monito e una lezione per il futuro: «I ragazzi sono all’inizio perché molti hanno vinto per la prima volta qualcosa di importante. Quando inizi a vincere questa deve entrarti nel cervello e deve essere tua e sai che per farlo devi esasperare alcune situazioni. I ragazzi sono stati veramente bravi. Hanno fatto un percorso e iniziano ad essere dei vincenti. Hanno vinto un campionato che per 9 anni ha avuto una sola storia, e loro hanno fatto quest’impresa».

CARATTERISTICHE E FUTURO – Conte ha chiuso parlando di pregi e difetti, ma soprattutto ha dato uno sguardo al suo futuro: «Il mio pregio è che do sempre tutto me stesso. Non penso di averli, perché chi da sempre il massimo per chi lavora non può avere grandissimi difetti. Bisogna avere la giusta arroganza, ma è sempre frutto del lavoro. Forse essere troppo onesto, ma non lo reputo un difetto. Tra 5 anni mi vedo all’estero, magari in America: Miami o Los Angeles. Abbinerei il lavoro a un posto dove c’è il mare e si vive bene».