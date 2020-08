Conte, incontro con Zhang lontano dalla sede? Si cerca mediazione – Sky

Niente incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang nella sede dell’Inter, almeno per il momento, per il futuro dell’allenatore nerazzurro

INCONTRO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi in collegamento con “Sky Sport”, almeno per ora non si sarebbero visti né Antonio Conte né Steven Zhang nella sede dell’Inter. Questo potrebbe significare che il faccia a faccia decisivo per il destino del tecnico leccese si sta svolgendo o sarà lontano dal quartier generale nerazzurro. Oppure che si sia svolto nella notte. Ad ogni modo il presidente ricercherebbe la mediazione con l’allenatore. Staremo a vedere se questo tentativo andrà in porto.