Conte, incontro con Zhang avvenuto nella notte? Le ultime – Sky

L’incontro decisivo tra Antonio Conte e il presidente dell’Inter, Steven Zhang, potrebbe essere già avvenuto nella notte: tra non molto la verità

FACCIA A FACCIA – Come riportato da Matteo Barzaghi in collegamento con “Sky Sport 24”, il tanto atteso incontro tra l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e il presidente nerazzurro, Steven Zhang, potrebbe essere avvenuto nella notte. Si attenderebbero dunque conferme, così come la notizia sul futuro della panchina della squadra meneghina, anche se non dovrebbe ancora aspettare a lungo. Attesi sviluppi nelle prossime ore.