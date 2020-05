Conte “in gabbia” ma ugualmente ad Appiano per seguire l’Inter a distanza

Conte non lascia “respirare” l’Inter, tornata ad allenarsi ad Appiano da poco più di 24 ore. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il tecnico nerazzurro ha dovuto improvvisarsi “spettatore” per poter seguire il più vicino possibile i gruppi di lavoro

SORPRESA CONTE – Sebbene non fosse atteso, Antonio Conte si è presentato a sorpresa ad Appiano Gentile (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro, ancora in attesa di effettuare il tampone – pertanto non “convocato” per dare precedenza ai calciatori e allo staff più attivo durante le sedute individuali (facoltative) – non ha resistito al richiamo del campo da gioco. Pur con le dovute precauzioni e a debita distanza, come un leone in gabbia, Conte si è fatto notare al Centro Sportivo dell’Inter per stare “vicino” alla sua squadra. Andando anche alla ricerca della postazione ideale. Nei prossimi giorni, a visite completate, lo stesso Conte potrà scendere in campo per dirigere i gruppi, al momento scaglionati in tre turni e schierati su quattro campi diversi.