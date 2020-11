Conte, il saluto a Maradona: “Pura poesia, ci mancherai Diego”

Condividi questo articolo

Antonio Conte

Antonio Conte ha voluto dare il suo personale ultimo saluto a Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì 25 novembre. Il tecnico dell’Inter ha affidato le parole per il campione argentino al suo profilo ufficiale “Instagram”

ULTIMO SALUTO – Sassuolo-Inter – così come le altre partite di questa giornata di Serie A – ha visto l’organizzazione di un minuto di silenzio in onore di Diego Armando Maradona. Un omaggio a un campione entrato nella leggenda del calcio. Con un messaggio sul suo profilo “Instagram” ufficiale, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha voluto dare il suo personale saluto all’ex calciatore argentino, scomparso mercoledì 25 novembre. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto in campo ad un Grande Campione. Maradona è stato pura poesia!!! Ho avuto il piacere di giocarci contro e di marcarlo, non riesco a credere che non ci sia più. Ci mancherai, Diego”.