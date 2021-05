Conte e Marotta compatti per l’Inter: domani incontro con Zhang? – CdS

Conte, Marotta, Ausilio e Baccin condividono dubbi e ambizioni in un momento storico per l’Inter: la palla adesso è nelle mani di Zhang, che deve chiarire le prospettive tecniche del progetto di Suning

STORIA – L’Inter sta per salutare il campionato 2020/21. Lo farà oggi, contro l’Udinese, in una gara utile per aggiornare le statistiche e soddisfare la sete di vittorie di Antonio Conte. Come riporta il “Corriere dello Sport”, in un articolo a firma di Pietro Guadagno, la squadra ieri è rimasta in ritiro ad Appiano Gentile proprio per tenere alta la concentrazione, nonostante la festa imminente (QUI i preparativi).

INCOGNITE – Sullo sfondo, però, restano le incertezze sul futuro prossimo. L’Inter si concederà la giornata di oggi per godere del proprio percorso trionfale, ma da domani ogni giorno è buono per chiarire ambizioni e prospettive sportive. Dirigenti e allenatori sono compatti e hanno voglia di proseguire il ciclo vincente appena inaugurato. Anche Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2022, esattamente come Conte. E con il tecnico condividono la volontà di continuare a vincere.

COMPATTI – Come riporta il “Corriere dello Sport”, nella giornata di ieri anche i dirigenti hanno passato alcune ore ad Appiano Gentile con Conte, ma senza affrontare determinate tematiche. Dopo la seduta di allenamento, i calciatori sono tornati momentaneamente nelle loro case, per poi rientrare ad Appiano Gentile per cenare assieme e trascorrere la notte. Anche Marotta ha cenato con la squadra e attende di conoscere il futuro tecnico-sportivo del club. La palla, adesso, è nelle mani di Steven Zhang.

