Conte, due assenti a Napoli? Dubbio in difesa. Inter, occasione Eriksen

Condividi questo articolo

Domani alle 21 si giocherà Napoli-Inter, ritorno della Coppa Italia. I nerazzurri di Conte partono dallo svantaggio dell’andata con la sconfitta per 1 a 0 rimediata a San Siro. Ecco le ultime sulla probabile formazione

ATTESA – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di “Sky Sport”: «Difficilmente Vecino partirà per Napoli e anche D’Ambrosio potrebbe saltare la trasferta di Coppa Italia. De Vrij ha invece recuperato e si giocherà una maglia da titolare con Ranocchia. A centrocampo occasione per Eriksen che partirà titolare. C’è quindi curiosità per vedere come si inserirà nel tessuto dei nerazzurri».

Questo l’undici probabile di Antonio Conte: