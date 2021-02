Conte, domani conferenza stampa di vigilia di Inter-Lazio

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte tornerà a parlare in conferenza stampa in vista di Inter-Lazio. La società ha appena comunicato la data e l’orario del prossimo evento in sala stampa, alla vigilia della partita valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2020-2021. Ecco tutti i dettagli.

CONFERENZA STAMPA CONTE – Torna l’appuntamento della vigilia per Antonio Conte. Il tecnico sarà protagonista in sala stampa presso il Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti domani, sabato 13 febbraio, a partire dalle ore 13:30 in vista di Inter-Lazio, partita in programma domenica sera (ore 20:45) a San Siro e valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 13.15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a domani per la conferenza stampa di Conte.