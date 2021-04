Conte cambia marcia: nelle ultime sei vittorie solo un gol di scarto

L’Inter continua a essere il miglior attacco della Serie A anche dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari (vedi highlights), con 69 gol segnati. Nelle ultime partite, però, è cambiata la marcia della squadra di Antonio Conte, con sei vittorie consecutive frutto di un solo gol di scarto.

MENO RETI – Dopo il 3-0 di Inter-Genoa del 28 febbraio, la squadra di Antonio Conte sembra aver cambiato marcia, quantomeno per quanto riguarda i gol segnati. Nonostante i nerazzurri continuino a essere il miglior attacco del campionato con 69 reti (in attesa di Fiorentina-Atalanta di questa sera, dal momento che i bergamaschi si trovano a una sola distanza), nelle ultime sei vittorie consecutive è bastato segnare un solo gol in più rispetto all’avversario per conquistare i tre punti.

MASSIMO RISULTATO, MINIMO SFORZO – A partire dalla sfida in trasferta contro il Parma, l’Inter di Antonio Conte non ha più segnato più di due gol a partita. Al Tardini arrivò infatti un 1-2, seguito da un 1-0 contro l’Atalanta, un 1-2 contro il Torino, uno 0-1 contro il Bologna, un 2-1 contro il Sassuolo e l’1-0 di oggi contro il Cagliari, firmato da Matteo Darmian. Due risultati che continuano ad alternarsi. Insomma, a questo punto della stagione – visto anche il vantaggio di +11 sul Milan secondo in classifica – la parola d’ordine è gestire. E conquistare i tre punti con il minimo sforzo.