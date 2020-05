Consiglio Lega Serie A al via, tre i temi caldi da discutere – ANSA

CONSIGLIO – Il Consiglio della Lega Serie A si è appena riunito per discutere di diversi temi quali il calendario, la possibilità di disputare Playoff e Playout e il rapporto con le televisioni per i diritti TV, la cui ultima rata stagionale non è ancora stata pagata. Tutto questo in attesa di sapere nella giornata di giovedì se e quando dovrebbe riprendere il campionato, con due date da valutare, ovvero il 13 o il 20 di giugno. Secondo quanto riporta l’ANSA, c’è chi tra le squadre spinge per ricominciare dai recuperi della 25sima giornata per riequilibrare il numero di partite giocate, anche in caso di un nuovo stop. Alcuni club preferirebbero invece partire subito con la 27sima giornata e recuperare le partite mancanti (tra cui Inter-Sampdoria) del 25simo turno con un turno infrasettimanale. La decisione a riguardo potrebbe avvenire probabilmente la prossima settimana.