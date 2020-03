CONI, richiesta di stop alle attivitÃ  sportive fino al 3 Aprile: il comunicato

CONI, richiesta di stop alle attività sportive fino al 3 Aprile: il comunicato

Condividi questo articolo

Il CONI, nel pomeriggio di oggi, ha diramato un comunicato in cui sancisce lo stop delle attività sportive fino al 3 Aprile. Ad essere coinvolta è anche la Serie A, che subirebbe quindi uno stop. Escluse invece le competizioni europee.

STOP – Attraverso un comunicato stampa diramato in questi minuti il CONI ha richiesto lo stop delle attività sportive fino al 3 Aprile. Ecco il comunicato: “Sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020. Per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità. Il Presidente Malagò è stato delegato da tutti di informare oggi stesso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sulle risultanze dell’incontro. Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne”.

Fonte: Coni.it