CONFERENZA STAMPA – Chivu alla vigilia di Inter-Fluminense

Cristian Chivu ha parlato alla vigilia di Inter-Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Le sue dichiarazioni riportate in tempo reale da Inter-News.it.

VIGILIA DI INTER-FLUMINENSE: CHIVU IN CONFERENZA STAMPA

Che ne pensa di Thiago Silva?

Ha avuto e sta ancora avendo una grande carriera, è uno dei migliori difensori della storia. Ha sempre avuto il mio apprezzamento per quello che rappresenta come calciatore e come persona. Può essere considerato uno dei migliori degli ultimi decenni, senza alcun dubbio.

Come sta Thuram, è pronto per partire titolare?

Si è allenato con noi, ha smaltito quel fastidio che aveva la coscia. Lui si è messo a disposizione della squadra, poi starà a me decidere se schierarlo dal primo minuto.

Si sale di livello e di temperatura rispetto a Seattle. La sua Inter è pronta a salire di livello?

Siamo pronti così come lo siamo stati dall’inizio. Siamo venuti qui per onorare il torneo e per onorare ciò che l’Inter rappresenta nel mondo. Abbiamo avuto qualche giorno di riposo, ci siamo allenati in condizioni diverse rispetto a ciò a cui eravamo abituati, dove faceva più fresco. Ad ogni modo, siamo pronti per la partita di domani al fine di essere la nostra miglior versione e passare il turno.

