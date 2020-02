Con la Sampdoria gioca Padelli, Handanovic ancora fuori: il punto – TS

“Tuttosport” si occupa dei tempi del rientro di Handanovic. Lo sloveno punta al ritorno di Europa League come test. Contro la Sampdoria domenica favorito Padelli.

NIENTE SAMP – Ieri sera in porta ha giocato per la quinta volta consecutiva Padelli che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere confermato fra i pali anche con la Sampdoria. Handanovic, infatti, dovrebbe fare il suo rientro giovedì prossimo, nella gara di ritorno contro i bulgari. Un test, quello in Europa League, per verificare che le condizioni del mignolo della sua mano sinistra siano definitivamente migliorate, permettendogli così di giocare senza troppo dolore e poter di conseguenza difendere la porta dell’Inter nel big match di domenica primo marzo a Torino contro la Juventus.

ALTRI TEST – Ieri Handanovic, a differenza delle precedenti quattro gare – Udinese, Milan, Napoli e Lazio – non era in panchina perché non convocato da Conte. Una scelta logica, al fine di lasciare Handanovic a Milano per potersi recare ad Appiano a svolgere le terapie del caso. I dubbi sul suo rientro domenica sono dovuti al fatto che l’infrazione al quinto dito della mano sinistra rimediata nell’allenamento del 31 gennaio non è ancora alle spalle. Handanovic in questi giorni si è allenato in palestra e con i portieri, ma non ha toccato il pallone per evitare di aggravare la micro-frattura. Fra oggi e domani dovrebbero esserci delle prove – con e senza tutore – e in base alle risposte si capirà se Handanovic potrà accelerare o meno.