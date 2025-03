Como-Venezia, Zanetti in tribuna! Pupi ‘cucina’ il piatto Paz-Inter

Si sta giocando Como-Venezia e in tribuna c’è anche Javier Zanetti. Pupi osserverà ovviamente Nico Paz, ragazzo nel mirino dell’Inter.

SOTTOTRACCIA – Il connubio Paz-Inter piace tantissimo alla dirigenza dell’Inter, che sta monitorando in maniera molto dettagliata le prestazioni del talentuosissimo ragazzo argentino. Ecco perché Javier Zanetti, leggenda interista e vicepresidente, si trova attualmente al Sinigaglia per assistere a Como-Venezia, partita delle 15 e valida per la ventottesima giornata di campionato. Non è un mistero che Paz piaccia tantissimo alla Beneamata. L’argentino è di proprietà del Real Madrid, che ha tre diritti di recompra più una percentuale su una eventuale futura rivendita del ragazzo. Ma da Viale Liberazione ci proveranno fino alla fine, anche grazie alla forte amicizia di Zanetti con il padre di Nico Paz, Pablo.

Zanetti lavora sottotraccia per portare Nico Paz all’Inter

AL LAVORO – Zanetti lavora sottotraccia sul talentino. Non è la prima volta che il vicepresidente nerazzurro va a vedere una partita del Como al Sinigaglia. Inoltre, con il padre, Pupi ha uno splendido rapporto, tant’è che tante volte sono stati immortalati insieme al ristorante “El Botinero”, di proprietà proprio del grande capitano della Beneamata. In estate, la situazione potrebbe accendersi. In tanti vorrebbero vedere l’argentino con la maglia nerazzurra.