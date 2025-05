Como-Inter, le probabili formazioni per la 38ª giornata di Serie A

Como-Inter si giocherà alle 20.45 allo Stadio Sinigaglia. È la trentottesima e ultima giornata, quella dello scudetto. Le probabili formazioni di Como-Inter.

COMO-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il Como, reduce da sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette giornate, saluterà i suoi tifosi dandogli l’arrivederci, sempre in Serie A, alla prossima stagione. La squadra di Cesc Fabregas si è salvata con enorme serenità, tanto da chiudere al decimo posto in classifica. Per il match di stasera contro l’Inter, l’allenatore spagnolo non farà sconti e metterà dentro la miglior formazione possibile. Solo due titolari out per questa sfida: il lungodegente Assane Diao e lo squalificato Goldaniga. Poi dentro praticamente tutti i titolari. Giocheranno i talentuosissimi Paz, Perrone, Da Cunha e Caqueret, così come il funambolico Strefezza. L’unico dubbio è in difesa dove Kempf non è al meglio e potrebbe anche giocare Smolcic centrale, anziché terzino. In avanti, Douvikas in vantaggio sull’ex Milan Patrick Cutrone.

COMO-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Per quanto riguarda l’Inter, il pensiero è già a Monaco di Baviera e al Psg. Le speranze scudetto sono ormai appese ad un lumicino, visto che per diventare ancora campione d’Italia, la Beneamata non solo dovrà battere il Como, ma allo stesso tempo sperare in una non vittoria del Napoli col Cagliari. Simone Inzaghi manderà in campo una squadra piena zeppa di riserve. Zalewski dovrebbe agire da trequartista con Correa, a supporto di Taremi. Mentre dei big, solo Dimarco e Calhanoglu saranno in campo dal primo minuto. Bagarre Josep Martinez-Yann Sommer. Rientrano Lautaro Martinez e Davide Frattesi, che però partiranno dalla panchina. Out sia Piotr Zielinski che Benjamin Pavard.

COMO-INTER – PROBABILI FORMAZIONI

Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Kempf, Engelhardt, Valle; Perrone, Da Cunha, Caqueret; Paz, Douvikas, Strefezza.

In panchina: Vigorito, Reina, Smolcic, Moreno, Van der Brempt, Iovine, Braunoder, Dele Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Ikone.

Allenatore: Cesc Fabregas

Indisponibili: Goldaniga (squalificato), Dia (infortunato), Dossena (infortunato), Sergi Roberto (infortunato)

Inter (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Alexiou, Re Cecconi, Dumfries, Topalovic, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Arnautovic, Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Zielinski (infortunato), Pavard (infortunato)